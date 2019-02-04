Aziziye'nin nüfusu artmaya devam etti

Erzurum'un 2018 yılı nüfusu 767 bin 848 kişi olarak kaydedildi.

3 merkez ilçeden biri olan Aziziye'nin nüfusu 2017 yılında 59 bin 309 iken 2018 yılındaki nüfus sayımında 2 bin 980 kişi artarak 62 bin 289 olarak tespit edildi.

2014 yılında başlayan nüfus artışı 2018 yılında da devam etti.

Aziziye'de erkek nüfusu 32 bin 078 olurken, kadın nüfusu ise 30 bin 211 olarak açıklandı. Buna göre nüfusun yüzde 48,5'ini kadınlar oluştururken, yüzde 51,5'ini de erkekler oluşturdu. Buna göre Aziziye'nin nüfusu 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 5,02 oranında artmış oldu.

Sosyal, kültürel ve yatırımcı belediyecilik yatırımlarının göze çarptığı ilçede, diğer merkez ilçelere göre nüfus artışı devam etti.

İlçedeki nüfus artış hızının ürettikleri projeler ve oluşturdukları yatırımlarla birlikte doğru orantıda olduğunu söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geride bıraktıkları 5 yıla yakın dönemde vatandaşlarla birlikte hareket ederek önemli işler başardıklarını kaydetti.

Başkan Orhan,” Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla istişareler neticesinde belirlediğimiz projeleri hayata geçirdik. Ilıca, Dadaşkent ve mahalle statüsüne geçen köylerimizde ihtiyaçlara yönelik hizmetler ürettik. Ilıca tamamladığımız kentsel dönüşüm çalışmaları, kazandırdığımız 25 dönümlük mesire alanı ve artırdığımız termal yatırımlarla adeta hizmete doydu. Dadaşkent'te yatırımını sağladığımız gençlik merkezi, engelsiz yaşam merkezi, millet kıraathanesi, okullar, park ve bahçeler de yine buradaki hizmetlerimizin öne çıkanlarından oldu. 69 mahalle statüsündeki köyümüzün hepsinde hizmet ürettik. Bu mahallelerimizde hükümetimizin büyük destekleriyle kilit taşı yol yapımı, çoban evi, taziye evi, düğün salonu gibi birçok hizmeti üretmemizin yanı sıra buralardaki lokal problemleri ortadan kaldırdık.” diye konuştu.

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Manifestosuna göre seçim çalışmalarını şekillendirerek, gönül belediyeciliğiyle marka ilçe Aziziye'nin yükselişini devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.