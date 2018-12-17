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Babaya son görev

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan’ın babası Nejdet Doğan (80) hayatını kaybetti.

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın babası Nejdet Doğan (80) hayatını kaybetti.


Dün öğlen saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Necdet Doğan, bugün Tortum Merkez Camii'nde Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazından ardından Tortum İlçe Mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına Erzurum Vali Yardımcıları Mehmet Yavuz, Ünal Coşkun, Saadettin Doğan, Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak, ilçe kaymakamları kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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