Bacanağını ve baldızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Erzurum'da baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27) pusu kurarak öldüren Mükremin Turan'a (41) yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl 2 ay ceza verildi.

9 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turan, iddiaya göre eşinin kendisini terk etmesinden sorumlu tuttuğu baldızı ve bacanağını öldürmek için pusu kurdu. Turan, çiftin evlerinden çıkıp otomobillerine bindiği sırada baldızı Hülya Özmen ve eşi Fatih Özmen'e ateş ederek öldürdü.

Mükremin Turan hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan sanık Mükremin Turan çifte cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Turan, "Ben devlet tarafından yetiştirilmiş eski bir Özel Harekatçıyım. İstesem onun bütün ailesini bir şekilde öldürürdüm. Hatta çıplak elle de öldürebilirdim. Silahımın 2 yedek şarjörü vardı. Olay günü Fatih'i aradım, hal hatır sordum. Bana nerede olduğumu sordu. Normalde sabah eylemi gerçekleştirecektim, ancak kendisi bana 'Neredesin, gelip seni alayım' deyince ben de bu yüzden işimi sabaha bırakmadım. Hülya bana zor dönemlerimde maddi destek vermişti. Ona zarar vermek istemedim. Evden çıktıklarını ben arabayı görecek şekilde 20-30 metre mesafede bulunuyordum. Fatih'i arabanın içinde görünce eşim Fatma'yı ardım, canlı olarak olayı duymasını istedim. Normal bir şekilde sohbet etmeye başladım. Aracın yanına gittim. Fatih şoför koltuğunda oturuyordu. Silahın ucuyla cama iki kez vurdum. Diğer elimle kapıyı açtım ve Fatih'in kafasına doğru ateş ettim. Bu sırada Hülya diğer kapıyı açarak araçtan atladı. Bir ara Hülya'nın aracın diğer tarafından koşarak bana doğru geldiğini gördüm. Hülya'nın çantasında bir şey olabilir diye düşünerek silahı Hülya'ya doğrulttum. Bagaja yaslandım o ara ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde silahın namlusu Hülya'ya doğru duruyordu ve Hülya yerde yatıyordu. Cinayeti işledikten sonra aracıma bindim, sokak aralarında bir süre gezdim. Sonra Fatma'nın evinin önüne gittim, burada araç içinde bir sigara içtim. Silahtaki mermileri saydım. En az 11 mermi attığımı anladım. Bu sırada bir polis memuru aradı, nerede olduğumu sordu. Ben polise 'İkisi de mi öldü' diye sordum. Polis memuru bana yaralı olduklarını söyledi. Fatma'ya 32 bin TL'yi kan parası olarak gönderdim” dedi.

Baldızı Hülya Özmen ile bacanağı Fatih Özmen'i öldüren Mükremin Turan (41) bugün ikinci kez 3ü'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti Mükremin Turan'ı kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme, ruhsatsız silah taşıyan sanığa ayrıca 2 yıl 2 ay ceza verdi.