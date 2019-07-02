Badem göz estetiği yepyeni bakışlar

Dr. Şeyda Atabay, badem göz estetiği ile yepyeni bakışlara sahip olunabileceğini söyledi.

Op. Dr. Şeyda Atabay, ifadeyi belirleyen gözlerin aslında sağlık hakkında da bilgiler verdiğine dikkat çekti. Gözlerin güzel gözükmesi ve daha sağlıklı görünümde olmasının bazı anatomik nedenlere bağlı olduğunu söyleyen Op. Dr. Atabay, göz kapaklarının iç ve dış kısımlarının duruşunun büyük paya sahip olduğunu dile getirdi.

Göz kapağının dış köşesinin iç köşesine göre daha yukarıda ve belli bir açı ile sonlandığını belirten Op. Dr. Atabay, "Ancak bazı genetik durumlarda göz kapakları dış kısmı daha aşağıdadır. İç köşe ile aynı hizada olabildiği gibi bazen de daha aşağıdadır. Ayrıca göz kapaklarının dış köşesi belli bir açıda ve keskindir. Bu köşe anotomik nedenlerle veya yaş ile gevşediğinde yuvarlak bir görüntü alır ve bu durum göz kapağında gevşekliğin habercisidir. Bu durumlarda kişi daha üzgün, yorgun bir ifade kazanır ve bu durum her yaşta sorunlara neden olabilir. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz 'bademgöz estetiği' bu durumlarda başvurduğumuz tedavi şeklidir" diye konuştu.

Lokal anestezi altında küçük bir kesiden gerçekleştirilen ameliyatın yaklaşık yarım saat sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Atabay, "Burada yapılması gereken dokuların gevşekliğine göre ameliyat planı çıkarılmalı ve dokular yeni belirlenen periost alanına asılmalıdır. Sadece göz kapağının dış bölgesinden yaklaşık 1 santimlik bir alanı uyuşturarak yaptığımız bu cerrahi tedavi yine bu bölgede 34 dikişle sonlandırılmaktadır. Dokuların daha iyi iyileşmesi için dikişler 5. günde alınmalıdır. 'Bademgöz estetiği' ameliyatında önemli olan mevcut dokuların durumlarının çok iyi değerlendirerek uygun hastaya uygun tekniklerle operasyonu gerçekleştirmektir" ifadelerini kaydetti.