Bağımlılıkla mücadele için mektup yazdılar

Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak, teknoloji ve tütün bağımlılığı konularında bilgi düzeyini artırmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şubesi iş birliğiyle ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Mektup Yarışması" sonuçlandı.

Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şubesi Başkanı Mevlüt Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada ilkokul kategorisinde Aziziye Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencisi Ezgi Zühel birinci, yine aynı okuldan Miraç Yarışta ikinci ve Aziziye 23 Nisan İlkokulu öğrencisi Halil Karakoç da üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde de Aziziye 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Elif Büşra Koçak birinci, Aziziye Dadaşkent Ortaokulu öğrencisi Yaren Memimoğlu ikinci ve Aziziye Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisa Güler de üçüncü oldu. Törende, ilkokul ve ortaokul kategorisinde birinci olan öğrenciler mektuplarını okudular.