Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi.