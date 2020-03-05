Bahar gibi cilt için tüyolar

Ata Nejat Ertek, pürüzsüz bir cilt için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, “Vücut sağlığımız için egzersiz yapmak tartışmasız önemlidir. Ancak sağlıklı bir cilde kavuşmak için de egzersiz oldukça faydalıdır. Örneğin her gün koşmak cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Çünkü koşarken kan oksijenle dolar. Ne kadar çok koşulursa o kadar çok cilt parlaklığını korur. Koşu aynı zamanda kan akışını hızlandırdığı için cildi besler. Ayrıca terlememizi sağlayarak vücudumuzdan toksinleri atmamıza yardımcı olur. Koşu günlük hayatın stresinden kişiyi korur. Bu sayede cilde zarar veren faktörlerden biri de saf dışı kalmış olur. Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin kanındaki kortizol seviyesi yükselir. Bu da cildin yapısında mevcut olan kolajeni artırır ve bu sayede kırışıklık, sarkmalarla mücadele edilmesini sağlar” dedi.

“C vitaminin gücünden faydalanın”

Soğuk algınlığına karşı tedavi edici olarak bilinen C vitamininin aslında cilt sağlığı için de önemli olduğunu ifade eden Ertek, “Ayrıca Vitamin C, suda çözünen bir antioksidan olarak, kollajen formasyonu, dokunun büyümesi yani iyileşmesi ile sağlıklı kemikler ve dizler için de gereklidir. Vitamindeki yüksek antioxidant, içerik kollejenin parçalanmasını engelleyerek serbest radikal hasarına karşı savaşır. Cildin yaşlanma sürecini geciktirir. C vitamini hem leke oluşumunu engellemek hem de oluşmuş lekelerin azaltılmasında kullanılır. Bu vitamin melanin sentezinden sorumlu tirozinaz enzimini etkinliğini ortadan kaldırır. Güçlü bir antioksidan olan C Vitamini Antioksidan üretimine yardımcı olur ve okside olmuş proteinleri etkisiz hale getirir. Sayesinde cilt tonu kusursuz şekilde eşitlenir” diye konuştu.

“Baharda kreminiz az yağlı olmalı”

Değişen mevsimle birlikte kullanılan nemlendiricinin de değişkenlik gösterdiğini kaydeden Ertek, “Kışın kullanılan yağ içeriği yüksek olan nemlendiriciler bahar mevsiminde kullanılmamalıdır. Çünkü yağ oranı fazla olan nemlendiriciler cildin dengesini bozabilir ve istenmeyen sivilcelerin oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle ilkbaharda daha az yağlı nemlendiriciler ve hafif ürünler tercih edilmelidir. Nemlendirici alırken cilt tipinize uygun olmasını da ayrıca özen gösterin. Bunun dışında bu mevsimde de mutlaka güneş koruyucu krem sürülmeli ve öyle dışarı çıkılmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durun; asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır. Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır. Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir. Özellikle kışın solan ve cansız görünen cildi canlandırmak için yapılabilecek uygulamalardan birisi de kimyasal peelingdir. Yağlı ciltlerin sorunu olan siyah noktalar, sivilceler gibi ve yine kuru ciltler de meydana gelen soyulma, kaşıntı gibi problemlerde kimyasal peeling uygulaması bu sıkıntılı sorunları ortadan kaldırır. Bu yöntem ile cilt daha canlı ve diri görünür. Kimyasal peeling deriyi canlandırmak, gençleştirmek, görünüşünü iyileştirmek için bazı kimyasal solüsyonların uygulanmasıdır. Cilt yaşlandıkça, kuruyor, pullanıyor, kalınlaşıyor, çiller, siyah noktalar, kırmızı lekeler ortaya çıkıyor. Ayrıca ileri yaşlarda yaşlılık lekeleri kendini belli etmeye başlıyor. Mimik çizgileri (alında, kaş çatağında, yanaklarda) belirginleşiyor. Yüzdeki tüm kırışıklar da kendini göstermeye başlıyor. Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve tedavi seçenekleri sayesinde (fokuslu ultrason, gençlik aşısı, altın iğne gibi) cilt gençleşmeye başlayabiliyor” açıklamalarında bulundu.