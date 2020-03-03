Bahar Kalkanı'na ABB desteği

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatına tam destek verdi. Başkan Çakır, “Tehlike ve tehdidi ortadan kaldırmak için ayağınıza kadar gelmesini beklemeye gerek yok. Gidersiniz ve tehlikeyi yerinde bertaraf eder ortadan kaldırırsınız” dedi.

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, İdlib'de 33 Mehmetçik'in şehit düştüğü hain saldırıyı anımsatarak, “İşte bu hain saldırı bile bizim Suriye'de terörün, teröristin ve teröristleri destekleyen güçlerin kursağına ot tıkamamız için yeterli bir nedendir. Mehmetçik kanının aktığı o topraklar, ne kadar hain varsa hepsine mezar olacaktır. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapmaya muktedirdir, güç sahibidir” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasını ve söz konusu harekatı eleştirenlerin ise, meseleyi siyasi yönüyle değil, milli güvenlik yönüyle düşünmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Musa Çakır , “Meseleyi geniş ölçekte düşünmeyip eleştirenlerin yanında, bir de iyi niyetten uzak yaklaşımlarla eleştiri getirenler var. İşte onlar, Suriye'de mücadele ettiğimiz hainlerden farksızdırlar. Bizim asırlar boyunca talimli olduğumuz tek şey, hainlerle mücadele etmek oldu ve bunu da hep başardık. Bu mücadeleler ve zaferler serisine bir yenisini de Suriye'de ekleriz, olur, biter” diye konuştu.

“Milletimizin safı bellidir”

Yediden yetmişe herkesin ordusunun ve devletinin arkasında durması gerektiğinin altını çizen Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Milletin yeri bellidir, safı bellidir. Kendini bu millete ait hissetmeyenlerin yeri ise, alet oldukları ve iş tuttukları hainlerle birlikte yok olup gitmektir. İdlib'de şehadet şerbeti içen kardeşlerimiz, bizim şeref payemiz olmuşlardır. Gazilerimiz de, onurumuz ve gururumuzdur. Tüm imkanlarımızla ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuz gibi, dün olduğu şekliyle bugün ve bundan sonra da hainlerin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.