İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum programı kapsamında kentte yer alan esnafı ziyaret etti.


Cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret eden Bakan Albayrak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret ettiği iş yerlerinde çalışanlarla fotoğraf da çekilen Albayrak'a Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzurumlu vatandaşlar Albayrak'a, "Babaya selamlarımızı söyle" isteğinde de bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.


Albayrak, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.