Bakan Kurum, emeklilerin konut projesine destek verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan kentsel dönüşüm projelerini incelemek üzere hafta sonu geldiği Erzurum'da emeklilere yapılacak olan konutlar içinde destek sözü verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Erzurum ziyaretinde kentsel dönüşüm çalışmaları ön planda oldu. Büyükşehir Belediyesinde Erzurum Valisi Oktay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve İlçe Belediye Başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerininde bulunduğu ziyaret esnasında Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen'de emeklilere konut projesi için hazırladıkları raporu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a takdim etti.

Raporu inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emeklilerimiz için hükümet olarak gereken çalışmaları göstereceğiz. Emeklilerimizi seviyoruz. Bakanlık olarak emeklilerimizin ev sahibi olmasını canı gönülden istiyorum. Konutların yapımı noktasında Bakanlık olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Degen ise, Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Emeklilerimize konut yapımı için arsa tahsisini yaptı. dernek olarak resmi yazıları Toplu Konut İdaresine takdim ettik. bu konuda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet sekmen bizlere çok büyük destekler sunuyor. İnşallah sayın bakanımızın da girişimleri ile önümüzdeki sezon ilimizde çok sayıda emeklimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.