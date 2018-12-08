Bakan Kurum: “Yaklaşık 8 milyon 900 bin vatandaş imar barışına başvuru yaptı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum'da hayata geçirilen Kale ve çevresi kentsel dönüşümü, Kavak kapı kentsel dönüşümü, Sancak konutları kentsel dönüşümü, Mavişehir kentsel dönüşümü, Obakent kentsel dönüşümü, Kayı konutları kentsel dönüşümü ve Mumcu kentsel dönüşümü alanlarında beraberinde ki heyetle incelemelerde bulundu. Kurum incelemeler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmar barışı süreci hakkında konuşan Bakan Kurum, yılsonunda başvuruların 10 milyon civarında olacağını ifade ederek, “Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvuru yaptı. Genel olarak 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru ve ödemeler devam edecek. Erzurum genelinde bakıldığında başvuru sayısı 45 bin adet 15 milyon TL de bir ücret alındı. 31 Aralık 2017'de yapılmış yapıları kayda almıyoruz Belediye Başkanlarımız ve Valilerimizi de bu konuda uyarıyoruz” dedi.

“Hava kirliliğini engellemeye çalışacağız”

Erzurum'daki hava kirliliğinin kaliteli kömür kullanımıyla azaltacaklarını vurgulayan Kurum, “Türkiye genelinde 339 adet hava izleme istasyonu var. Buraya gelirken de Erzurum'un hava kirliliğine baktık seviyesi iyi durumda. Erzurum'da da hava kirliliğini takip eden 5 bölgede cihazlarımız var. Tabi kış aylarının gelmesiyle birlikte kalitesiz kömürden dolayı bir kirlilik oluşuyor ama tabi ki bu kömürün kalitesini Erzurum valimiz bu konuda çalışma yaparak bu kirliliği engellemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Erzurum'a millet bahçesi yapacağız”

Erzurum'da kentsel dönüşümü devam eden Kale ve çevresinde yer alan alanda millet bahçesi yapılacağını belirten Bakan Kurum, “Bugün Erzurum'un problemlerini dinledik ve şehrimize ilişkin bakanlığımızca yapılması gerekli olan işlerin kararlarını aldık. Öncelikle Yıldızkent'te yapılan konutlarımızı yapıp ocak ayı içerisinde teslimlerimizi yapacağız. Dağ mahallesinde kentsel dönüşüm süreci var bu konuyla Büyükşehir Belediyemiz ilgileniyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesine maddi ve manevi yardımlarda bulunacağız. Kale çevresine düzenlemeler yapıp buraya millet bahçesi yapacağız. Bakanlık olarak buraya deste olup burayı millet bahçesi yapacağız. Hem burada ki tarihi eserler ortaya çıkacak ve gençlerimiz burada rahatça vakit geçirecek” diye konuştu.

İncelemelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erzurum Valiliğini ziyaret etti.