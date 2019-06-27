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Bakan Selçuk STK temsilcileri, hayırseverler ve iş adamları ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Erzurum’da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, hayırseverler ve iş adamları ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Erzurum'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, hayırseverler ve iş adamları ile bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün öğlenden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağında gerçekleşen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hayırseverler ve iş adamlarıyla yemekli toplantıda buluştu.


Bakan Selçuk, katıldığı toplantıda, eğitim alanında yürütülen çalışmalara destek veren STK temsilcileri, hayırseverler ve iş adamlarına teşekkür belgesi verdi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına verilen Teşekkür Belgesini ise Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığını temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Koç'a Bakan Selçuk tarafından takdim edildi.


Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katılımcılardan eğitim alanında yapılan çalışmalara verilen desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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