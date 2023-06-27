Bakan Tekin memleketi Erzurum'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram ziyaretleri çerçevesinde memleketi Erzurum'a geldi.

Sabah saatlerinde Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Burada kendisini Vali Okay Memiş karşıladı. Valilikte yapılan programa; AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AK Parti teşkilat yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri katıldı. Vali Okay Memiş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e valilik ziyaretinde, Erzurum ile ilgili bir bilgilendirme verdi.

Deprem bölgesinde hazırlıklar sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada ana baba yurdunda olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bakan olarak atandıktan sonra ilk ziyaretimi doğal olarak asrın felaketi olan bölgeye yaptık. Deprem bölgesindeki eğitim öğretim ihtiyaçlarını Eylül ayında kadar gidermek amacıyla burada incelemelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun desteğiyle bölgede Eylül ayı başı itibariyle eğitim öğretim sürecini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı yatırımlarımızla deprem bölgesindeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak” dedi.

“Erzurum Anadolu'nun mihenk taşlarından”

Erzurum'un birçok anlamda kıymetli bir konumda ve duruşta olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Erzurum bu coğrafyada hem Türk-İslam devletleri dünyası açısından hem de Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki katkısı açısından Anadolu'nun mihenk taşlarından biridir. Raci Alkır'ın dediği gibi ‘Mülk-i İslam'ın kilididir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı projeksiyonu açısından Erzurum Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki yeri açısından, geçmiş ve gelecek açısından kurulacak bağ açısından hem de tam bağımsız, özgür ve dünyada önemli bir yeri olan şehir olarak en güzel mesajı verecektir” diye konuştu.

Valilik ziyaretinden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı. Başkan Sekmen, belediyenin yatırımları ve hizmetleri ile ilgili kendisine bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki ziyareti ardından ise Bakan Tekin, AK Parti İl Başkanlığında yapılan programa katıldı.