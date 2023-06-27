Bakan Tekin'den bayramlaşma programı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde geldiği memleketi Erzurum'da vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada Erzurum'dan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde verilen destekten dolayı teşekkür ederek, “Sizler adına Sayın Cumhurbaşkanımıza hem selamlarınızı hem de yapılacak olan yerel seçimler için şimdiden desteğinizi ileteceğim. Erzurum her zaman bizim yanımızda ve destekçimiz oldu” dedi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda yapılan bayramlaşma programından önce de AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tekin, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından yapılan bayramlaşma programına AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu katılarak birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra Yakutiye Kent Meydanı'nda bayramlaşma yapıldı.