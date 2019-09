Bakan Turhan'dan Büyükşehir'e ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Bakan Turhan, Erzurum'un ulaşım vizyonunun, şehrin gelişim sürecini tüm yönleriyle ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” Çalıştayı için Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzurum temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Turhan ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerine ilişkin olarak konuklarına kısa bir brifing verdi.

Erzurum'un, üzerinde bulunduğu coğrafya ve konumu itibariyle bölgenin merkezini teşkil ettiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan şehrimiz, öteden beri bölgenin ve hatta civar ülkelerin bile bir ulaşım ve bağlantı merkezi olmuştur. Bu bakımdan ulaşım hizmetleri, Erzurum'daki önceliklerimizin ilk sırasını işgal etmektedir” dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir merkezinin yanı sıra ilçelere bağlı en ücra yerleşim birimlerine varıncaya kadar ulaşım alternatifleri ve çözümleri ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Şehrimiz her geçen gün gelişiyor, büyüyor ve buna bağlı olarak başta ulaşım olmak üzere birçok alanda hizmet ihtiyaçları da artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hemen her alanda bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle ulaşım alanında ki, şehrimizin cazibesini her geçen gün biraz daha artırıyor ve burayı bölgenin gelişimine önemli katkılar sunan bir merkez haline getiriyoruz” diye konuştu.

Erzurum'un bölge illeriyle bağlantısını sağlayan karayolu ve demiryolu güzergâhları kadar, limanlara olan bağlantısının da büyük önem taşıdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hükümetlerimizin ve bakanlığımızın tasarrufları doğrultusunda yapılan Ovit Tüneli, bölgenin makûs talihini değiştirme noktasında atılan en önemli adımlardan birisi oldu. Yine lojistik taşımacılık anlamında ilimize kazandırılan Lojistik Merkez, ilimiz üzerinden gerçekleştirilecek ihracat ve ithalat faaliyetlerinin yoğunlaşmasına zemin hazırlayacak. Genel anlamda kaydettiğimiz bu gelişmeleri yerel olarak bizler de çeşitlendirmeye çalışıyoruz” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise, Erzurum'un tarihsel süreç içerisinde hep önemli bir noktayı teşkil ettiğini belirterek, “Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına öncülük edebilecek tüm avantaj ve imkânların Erzurum'da bulunuyor olduğu, şüphe götürmez bir gerçek. Bu durum geçmişte de böyleydi, bundan sonraki süreçte de yine böyle olacak. Hükümetimizin de politikaları gereğince biz tüm şehirlerimizi önce kendi içlerinde ve sahip oldukları kendi potansiyelleriyle kalkındırmayı, ardından birbirleriyle etkileşim halinde topyekûn bir gelişim sağlamayı mümkün hale getirmeye çalışıyoruz. Bu manada Erzurum'un taşıdığı önemin farkındayız, bilincindeyiz. Bakanlığımızın bu bölgeye yönelik olarak hayata geçirdiği önemli ulaşım yatırımlarının yanı sıra yerel yönetimlerimizin de kendi imkânları doğrultusunda ortaya koydukları gayreti ise, büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve gayretlerini de, işte bu bağlamda rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla Sayın Başkanımıza ve ekibine, samimi çabalarından ve hizmet heyecanından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.