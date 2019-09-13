Bakan Turhan'dan Vali Memiş'e ziyaret

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Vali Okay Memiş ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Turhan, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra makam odasına geçen Bakan Turhan, Vali Okay Memiş'ten kentle ilgili genel bilgi aldı.

Bakan Turhan'ı Erzurum da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Vali Memiş, valilik olarak tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi gibi birçok alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Erzurum'da hayvan varlığı olarak hedeflerinin 1 milyon sayısı olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Göreve başladığımızda 730 bin civarında olan büyük baş hayvan varlığı şu anda 820 bin, yaklaşık 100 bin civarında bir artış sağladık. Bu artışın sağlamadaki en önemli projemiz yem bitkisi tohumu dağıtımı. Bu yıl çiftçilerimize yaklaşık 500 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladık” dedi.

Kentteki en önemli sorunun işsizlik olduğunu belirten Vali Memiş, göreve geldikleri gün itibariye bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

İstihdama yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi ve KUDAKA ile birlikte Tekstilkent Projesi'ni hazırladıklarını dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti:

“Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başladığımız fabrikalarda sona geldik. 1 ay içerisinde ihalelerini de yaparak üretime başlayacağız. İstihdam edeceğimiz kişilerin eğitimlerini de vererek, her fabrikada en az 500 kişi olmak kaydıyla işçi çalıştıracağız. Tekstil üzerine olduğu için ağırlıklı olarak kadınlara istihdam verip çalıştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca her fabrika için belirli bir kontenjanı da engelli bireylerimiz için ayıracağız.”

Vali Okay Memiş'e çalışmalar için teşekkür eden Bakan Turhan, Erzurum'da yapım aşaması devam eden tüneller hakkında bilgi verdi.

Yapımı devam eden tüneller 2021 yılında hizmete açılacak

Hızlı demir yolu projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Bakan Turhan, “Erzurum ulaşımda önemli gelişmeler sağladı. Bizler Erzurum'un daha gelişmesi için bölgemizde alt yapıyı geliştirmek ve iyileştirmek için projelerimizi devam ettiriyoruz. Artan ihtiyaçları karşılayacak ulaşım hizmeti sunmak için çabalıyoruz.” dedi.

“Erzurum'da bugüne kadar şehirlerarası bölünmüş yolları tamamladık diyebiliriz” diyen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

“Özellikle bölgenin topoğrafik şartları yüksekte olmasının zorlukları var. Bazı geçitleri daha kolay, daha rahat ve kısa zamanda ulaşım sağlamak amacıyla köprülerimizi, viyadüklerimizi ve alt yapımızı geliştiriyoruz. Rize'ye bağlantımızda Dallıkavak Tüneli, Ovit Tüneli ve Kırık Tüneli'nde çalışmalarımız devam ediyor. 2020 sonuna kadar Dallıkavak Tünelimizi, 2021 sonunda ise Kırık Tünelini bitirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Kop Tünelimiz var, hedefimiz bu tüneli de 2021 yılında hizmete açmak. Çat Karlıova arasında Çirişli Tüneli devam ediyor onu da 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Erzurum ülkemizin doğu-batı istikametinde Çin'den Londra'ya yol alan demir yollarındaki bir istasyon. Hızlı demir yolunda projelerimiz sonlanma aşmasına geldi. Proje sonunda inşallah çalışmalarımıza başlayacağız.”

Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.