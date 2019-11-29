Bakan Varank'ın şahitliğinde imza attılar

Selçuklu medeniyetinin izlerini taşıyan Erzurum ve Konya'nın Organize Sanayi Bölgeleri, ‘Kardeş OSB' protokolü imzaladı. Bir dizi ortak çalışma yapacak olan her iki OSB'nin ‘kardeşliğine', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şahitlik etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı Çorlu'da düzenlendi. OSB'lerin yaşadığı sorunların masaya yatırıldığı ve Bakanlık düzeyinde çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, Başkan Vekili Soner Ardahanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Midilliç de katıldı. Toplantının sonunda Erzurum ve Konya OSB'leri arasında ‘Kardeş OSB' protokolü imzalandı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın şahitliğinde protokole imza koyan Erzurum 1. OSB Başkanı Murat Urkuç ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükçü, uzun soluklu bir çalışma takvimi için el sıkıştı.

“Birlikten kuvvet doğar”

Ortak projeler geliştirecek olan OSB'lerin tecrübelerini birbirleriyle paylaşacağını belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, “Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Erzurum 1. OSB Başkanı Murat Urkuç da, “Bu protokolü gerçekten önemsiyoruz. AR-GE çalışmalarımız başta olmak üzere hazırlayacağımız projelerde Konya OSB ile elele olacağız. Sayın Bakanımızın da dediği gibi birlikten kuvvet doğacak ve karşılıklı olarak tecrübelerimizden faydalanacağız” şeklinde konuştu.