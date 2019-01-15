Bakır İşlemeciliği Erzurum'da yeniden hayat buluyor

Abdullah Keleşoğlu, Bakır İşlemeciliği Atölyesinde çalışan ustalar ile bir süre sohbet ettikten sonra, atölyede imalat edilen eserleri inceledi.

Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş olan bakırcılık sanatının Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayat bulduğunu belirten Keleşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Erzurum'da büyük Bakır Atölyesini kurma işlemini tamamladıktan sonra önemli bakır ustalarını da bünyesine katarak çalışmalarına hızla devam ettiğini belirtti.

Ziyarette konuşan Keleşoğlu; “Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen göreve başladığı günden bugüne kadar şehirde gözle görülen mükemmel değişikliklere imza atmıştır. Erzurum bakır yataklarına sahip nadide şehirlerimizden birisidir, şehirde ki bakırı gün yüzüne çıkararak işlenmemiş bakırı nimete çevirmektedir. Erzurum Bakır Atölyesi'nde üretilen birbirinden güzel bakır ürünleri Tebriz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sergilenip, hediyelik eşya sıfatıyla yut içi ve yurt dışı turistleri vasıtası ile Türkiye ve Dünya'ya kadim şehir Erzurum'un tanıtımı da yapılıp, şehir ekonomisine önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan unutulan bakırcılık sanatını gün yüzüne çıkarıyor, diğer yandan ise ekonomiye katkı sağlayarak istihdam alanı oluşturuyor. Bizde Engelliler Meclisi olarak engelli kardeşlerimizin bu sanat ile tanışmalarını, bakır işlemeciliği sanatını öğrenmelerini ve bu alanda istihdamları için girişimler başlatacağız” diye konuştu.

Keleşoğlu “Erzurum'a Bakır İşlemeciliği Atölyesini kuran, unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleğinin asırlara direncini daha da kuvvetlendiren, bu alanda yaptıkları hizmetlerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti”