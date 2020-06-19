İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum’un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tortum İlçesi Kapıkaya Mahallesinde, gece yarısında meydana gelen “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı'' yapan S.E., C.Y., H.Y. ve İ.G isimli şahıslar Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olay yerinde yapılan incelemede, 300 metre bakır kablo, 2 adet demir kesme makası ve 1 adet direk tırmanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.