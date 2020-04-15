Baldırlar da oluşan ağrılara dikkat

Dr. Turan Uslu, baldırlarda oluşan ağrılara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Turan Uslu, “Kan pıhtısı baldır ağrısının çok ciddi bir sebebidir çünkü tedavi edilmezse pıhtı akciğerlere gidebilir (pulmoner emboli olarak adlandırılır) ve solunum zorluğuna hatta ölümlere neden olabilir. Nadir de olsa beyine gidip önemli damarları tıkayabilir” dedi.

Dr. Uslu, ağrı oluşturan bazı nedenleri şöyle sıraladı:

“Baker Kisti: Baker kisti gerçek bir kist değildir, daha çok eklem sıvısı artışı sonucu olarak dizin arkasına toplanan bir diz eklemi sıvısıdır. Baker kisti patlarsa, sıvı baldır bölgesine sızabilir, baldırda şiddetli ağrı ve şişliğe sebep olabilir.

Sinir Sıkışması: Büyümüş veya ödemli bir baldır sinirlere baskı yaparak uyuşukluk, karıncalanma ve / veya keskin ağrı gibi semptomlara neden olabilir. En sık baldır ağrısına neden olan iki sinir sıkışması; sural sinir ve peroneal sinir sıkışmasıdır. Nadiren, ciddi bir peroneal sinir sıkışması, kas güçsüzlüğü ve ayak düşmesine sebep olabilir.

Popliteal Tendonit: Popliteal tendon, diz ekleminin etrafına sarılarak, uyluk kemiğini popliteal kasa bağlar - dizin ileri hareketini ve rotasyonunu kontrol etmek için tendonla birlikte çalışan üçgen şeklinde bir kastır. Popliteal tendinitin ağrısı, baldırın üstünde, dizin arkasında ve etrafında hissedilir ve yokuş aşağı yürürken veya koşarken kötüleşir. Ağrıya ek olarak, popliteal tendonun yaralanması akut ise, diz ekleminde kanama olabilir. Nadiren, popliteal tendon yırtılır, ancak bu, dize arkadan doğrudan bir darbe gelmasi sonucu oluşur.

Popliteal Arter Tutulması: Popliteal arter sıkışmasının (çoğunlukla genç erkek atletlerde görülen nadir bir durumdur), bir kişinin gastroknemius kasının, diz bükülüyken (fleksiyondayken) (dizin içinde ve arkasında) popliteal arteri sıkıştırdığı gelişimsel bir kusurdan kaynaklandığına inanılmaktadır. Popliteal arter sıkışmasının semptomları, baldırda, bisiklete binme veya koşma gibi güçlü bir alt bacak antrenmanından sonra oluşan derin bir ağrı hissedilir.

Bacak Periferik Arter Hastalığı ve Klaudication: Bacak periferik arter hastalığından kaynaklanan ağrı (alt bacak atardamarlarında kısmi tıkanıklığa bağlı kan akışı azaldığında) - kalçada, uylukta, baldırda, yürürken belli bir mesafeden sonra bacakta ve/veya ayakta ağrıya neden olur. Ağrı;başlangıçta, dinlenince azalır veya kaybolur, zamanla sürekli hale gelir. Baldırdaki klaudikasyon ağrısı genellikle kramp olarak tanımlanır ve arterin (atardamar) uyluğun ortasında (yüzeysel femoral) veya dizdeki (popliteal arter) daralmasından kaynaklanır.

Alt Bacak Kemiğinin Kırılması: Alt bacak kemiklerinden birinde (tibia veya fibula) bir kemik kırılması veya çatlaması, baldır ağrısına neden olabilir. Bacak deformitesi ve şişmesi de mevcut olabilir.

Kemik Enfeksiyonu: Nadiren, alt bacakdaki bir kemik enfeksiyonu genellikle donuk ve sabit baldır ağrısına neden olabilir. Ağrıya ek olarak, sıcaklık, kızarıklık ve şişme de bulunabilir.”

Belirtilerin sebebinden emin olmayan veya durumu için spesifik tedavi yöntemlerini bilmeyenlerin tıbbi yardım alması gerektiğini ifade eden Dr. Uslu, “Baldır ağrısının tedavisi, probleminizin sebebine yönelik olmalıdır. Bir doktor tarafından görülmesi gereken hastalar şunlardır; Etkilenen tarafta yürüme bozukluğu, alt bacağın deforme olmasına neden olan hasar, geceleri veya istirahat ederken ortaya çıkan baldır ağrısı, birkaç günden daha uzun süren baldır ağrısı, baldır veya ayak bileği eklem bölgesinin şişmesi, ateş, kızarıklık, sıcaklık da dahil olmak üzere enfeksiyonun belirtileri, diğer olağandışı semptomlar. Birçok vakada baldır ağrısı tanısı klinik olarak kolayca konulur. Bazen ultrason, Doppler Ultrasonu, düz röntgen, tomoğrafi, MR, EMG, anjiografi, venografi, termografi gibi tetkikler gerekebilir. Kan pıhtısından şüphelenilirse D dimer bakılabilir. Çoğu zaman bunların hiç birine gerek yoktur. Fizik muayene sırasında doktorunuz, şişlik, hassasiyet, sıcaklık ve renk değişikliği veya kızarıklık belirtileri aramak için alt bacağınızı inceler. Ayrıca reflekslerinizi ve bacak / ayak bileği / ayak nabızlarınızı da kontrol edebilir. Son olarak, belli bir tanıdan şüpheleniliyorsa potansiyel olarak özel testler yaparak ayağınızı, ayak bileğinizi ve dizinizi inceler. Bazen baldır ağrısı tanısında doktorlar çeşitli görüntüleme testlerinden yararlanırlar. Örneğin, baldır tendon yaralanmalarını, gözyaşlarını veya daha ciddi olarak bir kan pıhtısını değerlendirmek için bir ultrason kullanılabilir. Doktorunuz alt bacak, ayak bileği veya diz kırığından şüpheleniyorsa, röntgen isteyebilir. Kasların ve diğer yumuşak dokuların durumunu incelemek veya baldır bölgesindeki sinirlerin omurga seviyasinde basıya uğrayıp uğramadığını incelemek için MR istenebilir. Doktorunuz popliteal arter sıkışmasından endişe ediyorsa, teşhisi doğrulamak için MR anjiyografi (MRA) isteyebilir. Periferik arter hastalığından klodikasyonu teşhis etmek için bir ayak bileği-brakiyal indeks (vasküler bir çalışma) kullanılır. Baldır ağrısının tedavisi tamamen sorunun nedenine bağlıdır. Bu nedenle, bir tedavi programına başlamadan önce belirtilerinizin nedenini anlamanız son derece önemlidir. İlk tedavi, çoğu durumda, kasları dinlendirmek ve akut inflamasyonun azalmasına izin vermektir. Genellikle, baldır ağrısını hafifletmek için gereken ilk adım budur. Belirtiler şiddetli ise, yürümeye yardımcı bir koltuk değneği kullanılabilir. Buz paketleri ve ısı yastıkları kas veya tendonla ilişkili baldır ağrısı için en sık kullanılan tedaviler arasındadır. Durumunuza bağlı olarak, biri diğerinden daha iyi olabilir. Örneğin, baldır krampları durumunda, şişlik azalıncaya kadar günde dört kez (15- 20 dakikalık) buz uygulamak en iyisidir. Baldır kasları ve tendonlarının gerilmesi baldır ağrısının bazı sebeplerine yardımcı olabilir. İyi bir rutin kurulmalıdır. Fiziksel tedavi hemen hemen tüm ortopedik problemlerin tedavisinin önemlidir. Fiziksel terapistler gücü artırmak, hareketliliği yeniden kazanmak ve hastaların yaralanma öncesi aktivite seviyelerine geri dönmelerine yardımcı olmak için veya mümkün olduğu kadar yakın olmak için farklı teknikler kullanırlar. Yaygın olarak NSAID olarak adlandırılan steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, özellikle tendinit veya kas gerginliği, kontüzyon veya kramp nedeniyle olan baldır ağrısı olan hastalar için reçete edilen ilaçlardan bazılarıdır. Bazen, kortizon adı verilen bir steroid enjeksiyonu, inatçı Baker kistleri veya sinir sıkışması gibi bazı baldır ağrısı sebeplerini tedavi etmek için kullanılabilir. Derin ven trombozu teşhisi konulursa, muhtemelen Coumadin (warfarin) veya Xarelto (rivaroxaban) gibi bir antikoagülan (kan inceltici)reçete edilecektir. Bu ilaçlar ayrıca yeni pıhtıların oluşmasını da önlerler. Nadiren baldır ağrısını tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Aşil tendon kopmasının tek tedavisi cerrahidir. Ek olarak, popliteal arter sıkışması için vasküler cerrahi gerekebilir. Önleme; Baldırınızdaki kas kramplarını ve gerilmelerini önlemek için, egzersizden önce baldır kasınızı germek ve ardından hafifçe koşmak için ısınmanız önemlidir. Egzersiz yaptıktan sonra da soğuduğunuzdan emin olun. Bu, tamamen durmadan önce aktivitenizi en az 10 dakika yavaşlatmak anlamına gelir. Ek olarak, özellikle kas kramplarının önlenmesi için, özellikle çok sıcak havalarda veya sıcak ortamlarda, bol su içmek ve aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmak önemlidir. Elektrolit içeren bir içecek içmek veya potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeren bir elektrolit tableti almak ve alkol ve kafein alımını sınırlandırmak kas kramplarını engellemenize de yardımcı olabilir. Alt ekstremite periferik arter hastalığını önlemek için; Sigarayı bırakmak, Sağlıklı kiloyu korumak, İlaçlarınızı reçete edildiği şekilde almak, Düzenli muayeneler ve tarama testleri (ör. Diyabet ve kolesterol) için birinci basamak doktorunuzu görün” açıklamalarında bulundu.