İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması

Aşkale’nin Ballıtaş Köyünde geniş katılımlı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Aşkale'nin Ballıtaş Köyünde geniş katılımlı kahvaltı etkinliği düzenlendi.


Kahvaltı programına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Konfederasyon Başkanı Güngör Orbak, Aşkale Dernekler Federasyonları Başkanı Murat Demir, Bursa Ballıtaş Köyü Dernek Başkanı Abdurahman Aran ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Katılımcılara kahvaltıda Ballıtaş köyüne has Süt Kaymağı ve Hores ikramı yapıldı.


Vatandaşlar hem birbirlerine olan özlemlerine son verirken hem de halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.