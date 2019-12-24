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Baltacıoğlu ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge muhabirlerinden Şahap Gürler’in bir süredir tedavi göre kayın validesi Nuran Baltacıoğlu dün gece evinde hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge muhabirlerinden Şahap Gürler'in bir süredir tedavi göre kayın validesi Nuran Baltacıoğlu dün gece evinde hayatını kaybetti. Anne Baltacıoğlu'nın cenazesi Murat Paşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Baltacıoğlu'nun cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı.


78 yaşında hayatını kaybeden Nuran Baltacıoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

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