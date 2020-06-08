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Barcelona ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin gülümseten “Palandöken” diyaloğu

İspanyol devi Barcelona ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden kurdukları ’Palandöken’ diyaloğu futbolseverleri gülümsetti.

İspanyol devi Barcelona ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden kurdukları 'Palandöken' diyaloğu futbolseverleri gülümsetti.


İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, resmi Türkçe sosyal medya hesabından yıldız futbolcu Lionel Messi'nin çalımlarından oluşan bir videoyu paylaşarak, “Erzurum Palandöken'den kayıyormuş gibi” notunu düştü.


İspanyol ekibinin bu paylaşımını alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya aracılığıyla Messi ve tüm takımı kamp için kente davet etti.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


“Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağları'nda, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz."


Sosyal medyada gerçekleşen bu diyalog çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

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