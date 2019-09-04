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Barışmak için gittiği fırında canından oldu

Erzurum’da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; olay Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre eskiden çalıştığı fırın sahipleri ile tartışan şahıs karşı tarafın barışma talebi üzerine yanına aldığı üç arkadaşıyla birlikte fırın sahiplerinin evinin önüne gitti. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıların üçünü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken 2'sini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.


Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.

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