Barlak ailesinin acı günü

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Milletin Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Metin Barlak ve Zafer Medya sahipleri Selahattin, Mehmet, Mustafa Barlak'ın anneleri Hacı Süphan Barlak vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören anne Süphan Barlak'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dutçu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İlçe Belediye başkanları, Ak Parti Belediye Başkan adayları, STK başkanları, basın mensupları ve akrabaları katıldı.