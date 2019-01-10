Baro Başkanı Göğebakan gazetecilerin gününü kutladı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini söyleyen Göğebakan, "Basın şehitlerimizi yad ediyor, şehrimizin değerli gazetecilerinin gününü kutlarım" dedi.

Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kentimiz ve ülkemizin kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin devamlılığında önemli katkıları olan tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Baro Başkanı Talat Göğebakan şunları söyledi:

"Böylesine önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin, düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği kararlı mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gücünü milletten alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve Türk milletinin sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız. Gazetecilik, fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Türk basını, özellikle de yerel basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır" diye konuştu

Halkın sorunlarını dile getiren ancak kendi sorunları ile başbaşa kalan basın emekçilerinin şartlarının düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Göğebakan, "Yerel gazeteler genel sıkıntıların dışında kendi fiziki sorunları, eksiklikleri ve eksik kadro yapılanmaları nedeniyle de gerileme dönemine girmişlerdir. Resmi ilan pastasından yeterince pay alamayan, ticari ilan ve reklam yetersizliği nedeniyle basın kuruluşları küçülmeye gitmiş, maalesef birçok gazeteci işsiz kalmıştır. Umut ediyorum ki bu sorunlar kısa sürede çözülür ve gazeteciler halkın sesi olmaya devam ederler" dedi.