İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Baro Başkanına sürpriz doğum günü kutlaması

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, makamında yönetim kurulu üyeleri ve çalışanların kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılandı.


Baro Başkan yardımcısı Ayhan Yürekseven, Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar, Baro Müdürü Gaye Porikli, Özel Kalem Pınar Ülker ve diğer çalışanlar ellerinde doğum günü pastası ile Başkan Göğebakan'ın makamına girdiler. Evli ve iki çocuk babası Baro Başkanı Talat Göğebakan yeni yaşını meslektaşları ve personeliyle birlikte kutladı. Meslektaşları ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Göğebakan, "Sizlerle omuz omuza vererek çok doğru işler yaptığımıza inanıyorum. Önemli olan insanlarımızın gönlüne girmek, hoş sada ile anılmak. Sizlerle birlikte büyük bir aile ve ekip olduk. Bu güzel günün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.