Baro Başkanına sürpriz doğum günü kutlaması

Baro Başkan yardımcısı Ayhan Yürekseven, Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar, Baro Müdürü Gaye Porikli, Özel Kalem Pınar Ülker ve diğer çalışanlar ellerinde doğum günü pastası ile Başkan Göğebakan'ın makamına girdiler. Evli ve iki çocuk babası Baro Başkanı Talat Göğebakan yeni yaşını meslektaşları ve personeliyle birlikte kutladı. Meslektaşları ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Göğebakan, "Sizlerle omuz omuza vererek çok doğru işler yaptığımıza inanıyorum. Önemli olan insanlarımızın gönlüne girmek, hoş sada ile anılmak. Sizlerle birlikte büyük bir aile ve ekip olduk. Bu güzel günün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.