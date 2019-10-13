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Baro'dan Barış Pınarı'na destek açıklaması

Erzurum Baro Başkanlığı yayımladığı açıklama ile Barış Pınarı operasyonuna destek verdi.


Baro Başkanı Talat Göğebakan, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, meşru müdafaa hakkı kapsamında terör örgütlerine karşı başlattığı haklı mücadelesinde Erzurum Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milletiyle bölünmez bütündür. En büyük dileğimiz şanlı ordumuz mensuplarının kayıp vermeden ülkesine ve sevenlerine bir an önce kavuşmasıdır. Operasyon sırasında şehit olan asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerine kullandı.

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