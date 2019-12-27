Baş ağrısında acil durum sinyalleri

Dr. Kerem Bıkmaz, baş ağrısının en sık görülen ağrı nedeni olduğunu belirterek, “ Hemen herkes baş ağrısı tecrübesi yaşar. Herhangi bir yılda çoğu insan en az bir kez baş ağrısı çeker. Ancak bazı ağrı sinyalleri var ki bu durumda beklemeden acil tıbbi yardım alınmalıdır” dedi.

Dr. Kerem Bıkmaz, baş ağrılarının toplumumuzda %90 kişide görülen bir sorun olduğunu ifade ederek, “Baş ağrısına yol açan bazı nedenler şunlardır; Kimyasal düzensizlikler, sinirlerde ve beyin içi ve çevresindeki damarlardaki hastalıklar ve genetik faktörler (Mesela migren ağrılarında ailesel geçiş iyi bilinmektedir) Baş ağrısına neden olmayan ancak hazırlayıcı faktörleri aktive eden etkenler ise; Stres, depresyon, delirli yemekler ve katkı maddeleri,açlık veya düşük kan şekeri,alkol ve kafein,uyku düzeninde değişiklik,hormonal değişiklikler,hava durumundaki değişimler,havada polenler, parlak ışık ve aşırı gürültü” diye konuştu.

Tüm baş ağrılarının aynı olmadığını dile getiren Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hafif yada dayanılmaz ağrılar olabilir,ayda bir ya da günde defalarca görülebilir,ağrı başın tek tarafını yada iki tarafını etkileyebilir ya da bir saat ya da günlerce sürebilir.Ve baş ağrıları farklı olduğu gibi onlardan kurtulmak için izlenecek metodlarda değişir” diye konuştu.

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, Bazı baş ağrıları bir hastalık ya da yaralanmanın uyarıcı sinyalleri olabilireceğini belirterek şunları belirtti;

“Gözler, kulaklar, dişler veya çenenin hastalıkları, Sinüs enfeksiyonu, Alerjiler, Temporal arterit- başın yan tarafındaki arterleri etkileyen ve sıklıkla 55 yaş üzerinde izlenen bir hastalık. Beyin tümörü, İnme, Anevrizma (Baloncuk), Beyin absesi (enfeksiyon), Menenjit ( Beyin ve omuriliği saran zarların enflamasyonu), Başa şiddetli bir darbe gelmesi.

Doktora ne zaman baş vurulmalı?

Eğer baş ağrılarınız evde veya iste rutin aktivitelerinizi yapmanıza engel oluyorsa, eğer mevcut ağrının şimdiye kadar yaşadığınız en şiddetli ağrı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun.

Bu belirtiler varsa beklemeden acil tıbbi yardım alınmalıdır;

Ani ve çok şiddetli gelişen ağrı

Eşlik eden görmede bozulma, konfüzyon, şuur kaybı, uyuşma veya benzer değişiklikler eşlik ediyor ise

Gece sizi uykudan uyandırıyor ise

Daha sık ve şiddetli olmaya başladı ise

Başa bir darbe sonrası başladı ise

Ateş ve ense sertliği ile birlikte ise ve/veya boğaz veya solunum yolu enfeksiyonunu takip ediyor ise

Eşlik eden nöbetler var ise

Çocuklar veya yaşlılarda görülüyorsa

Tavsiye edilen dozlarda verilen ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa

Bir göz veya kulak gibi özellikle hep aynı alanı etkiliyorsa.”