Başarılı sporcu Erzurum'un gururu oldu

Sınıf Öğrencisi Funda, Erzurum'da Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında birinciliği elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başarılı sporcuya daha önce Short Tarck ekipmanları hediye edilmişti.

Koruyucu Anne Müşerref Erdinç ve Başarılı Funda, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş'ı ziyaret ederek, kızının en büyük hayali olan spor ekipmanlarını temin eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticilerine ve ASH İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kızının başarılı olmasının kendisini gururlandırdığını belirten Erdinç, “Funda spor konusunda yetenekli bir çocuk. Short track onun vazgeçemediği bir alan. Anadolu Yıldızlar Ligi Short Track Müsabakalarda 3 madalya alarak, bizleri gururlandırdı. 2022 yılında Kocaeli'de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası müsabakalarına katıldı. Son olarak ta Erzurum'da Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında birinciliği elde etti. Bundan sonraki süreçte mili sporcu olmayı çok istiyor. Spor Bilimleri konusunda üniversite okumayı hedefliyor. ASH Bakanlığımız kızımın en büyük isteğini gerçekleştirdi ve spor ekipmanlarını göndererek, ona büyük mutluluk yaşattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticilerine ve Erzurum İl müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İyi ki devletimiz koruyucu aile hizmet modelini başlatmış. Şu dünyadaki en anlamlı şey bir çocuğa yuva olabilmek, bir çocuğun elinden tutabilmek'' dedi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise çocukların yetenekleri alanında gelişmesi ve meslek sahibi olması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Erdinç ailesine teşekkür etti.

ASH Bakanlığının vizyonu doğrultusunda çocukların yeteneklerini alanında sportif, kültürel ve sanatsal alanda eğitim aldıklarını belirten İlbaş "Kızımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Gelecekte onun iyi bir sporcu olması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakanımıza ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze ekipman desteği için teşekkür ediyoruz. Çocukların gelişiminde sevgi ortamında ve güvende büyümeleri, kendilerini rahat hissetmeleri, konusunda anne sevgisi ve şefkati büyük önem arz ediyor . Ailelerimiz bu konularda gayet duyarlı, çocuklarımızla çok yakinen ilgileniyorlar. Biz çok memnunuz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Ziyarette ASH il Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci de hazır bulundu. İlbaş, başarılı sporcuya hediye verdi.