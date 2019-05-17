Başarılı sporculardan Vali Memiş'e çiçek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında Erzurumlu başarılı sporcular Vali Okay Memiş'i ziyaret ederek kendisine çiçek sundular. Gençlek ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile antrenörlerinde katıldığı ziyarette, Vali Okay Memiş 2018-2019 sezonunda Türkiye ve Erzurum adına Avrupa, Dünya ve Balkan Şampiyonalarında kürsüye çıkan başarılı sporcuları tebrik ederek kendilerini ödüllendirdi. Vali Memiş, gençlerin, gençlik haftasını kutlarken, bundan sonra Erzurumlu sporcuların daha da başarılı derecelere imza atacağına inandığını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, başarılı sporculara hediye vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.