Başarısız bir tüp bebek denemesi sonrası ne yapılmalı?

Dr. Suzan Gençsoy, başarısız tüp bebek denemesi sonrası yapılacaklar hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suzan Gençsoy, “Tüp bebek tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanması hem çift hem de çiftin tedavisinden sorumlu olan hekim ve merkez çalışanlarını derinden etkiler. Bizler de sizler gibi başarılı olmak ve bu sevinci sizinle paylaşmak isteriz. Gebelik testinin negatif çıkması özellikle kadın için dünyanın sonuymuş gibi algılanır, aileye maddi manevi bir yüktür ve derin bir yıkım oluşturur. Çiftler sigara veya zararlı maddeler kullanıyorlarsa, bırakmalılar. Vücut kitle endeksi 30 üzerinde ise, tüp bebekte başarı şansı azalır, profesyonel yardım eşliğinde ideal kiloya inmeliler. Çiftler doğal gıdalarla ve dengeli beslenmeliler. Antioksidanlar, D vitamini ve Omega 3 kullanılmasının da yararı olabilir. Stres ve kaygı oranının azaltılması önemlidir, gerekirse bir psikolog yardımı ile stres ile başa çıkma yöntemleri öğrenilmelidir. Düzenli spor yapılması stresin azaltılmasına yardımcı olabilir” dedi.

İyi kalitede embriyo üretebilmek gerektiğini ifade eden Dr. Gençsoy, “Genç çiftlerde kötü kalitede embriyo üretimi söz konusu olursa genetik incelemeden fayda görülebilir. Başarısız 2 veya fazla tüp bebek denemesi sonrasında altta yatan neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için de genetik incelemeler, histeroskopi ve kan pıhtılaşma testleri yapılır. Daha önce çekilmemiş ise rahim filmi (HSG) çekilerek tüplerin tıkalı olup olmadığına bakılması gerekir. Sonuçlara göre hedefe yönelik tedavi yapılır. Yardımcı laboratuvar yöntemleri olan lazer ile embriyonun dış zarının inceltilmesi, embriyo yapıştırıcısı kullanılması, ve daha iyi embriyoları seçmek amaçlı embryoskop ve preimplantasyon genetik tanı kullanılabilir. Embriyoların blastosist evresinde transfer edilmesi (5. -6.günde) gebelik şansını arttırır” diye konuştu.

Çok sayıda yumurta üreten kadınlarda yüksek östrojen düzeylerine bağlı implantasyonun etkilenebildiğini kaydeden Dr. Gençsoy, “Bu durumlarda tüm embriyoların dondurulması ve daha sonra yapay siklusta transferi ile gebelik elde edilebilir. Her şeye rağmen gebelik elde edilemese bile umut kesmeden denemelere devam edilmesi halinde çiftlerin büyük bir kısmında gebelik elde edilebilecektir” açıklamalarında bulundu.