Başhekim Aykal aşı için sıraya giren vatandaşlarla sohbet etti

Başhekim Aykal, Özellikle Covid-19 Aşısı vurulan vatandaşların bulunduğu noktalara ve odalara giderek, Aşısını yaptıran vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti. Vatandaşlarda gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirip tüm Erzurumluları aşıya davet ettiler.