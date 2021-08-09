İhlas Haber Ajansı

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Başhekim Aykal aşı için sıraya giren vatandaşlarla sohbet etti

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi; Aykal Yağmur, Başhekim Yardımcısı Okan Kavaklı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Aygün ile birlikte Covid-19 Aşı reyonlarını gezerek, Aşı vurulmak için kayıt yapan vatandaşlarla sohbet ettiler.


Başhekim Aykal, Özellikle Covid-19 Aşısı vurulan vatandaşların bulunduğu noktalara ve odalara giderek, Aşısını yaptıran vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti. Vatandaşlarda gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirip tüm Erzurumluları aşıya davet ettiler.

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