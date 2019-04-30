Başkan Ahmet Dölekli görevine başladı

Cumhur ittifakı Pasinler Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren Ahmet Dölekli, 31 Mart günü yapılan seçimde Pasinler Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Seçim günü geçirdiği elim kaza sonucunda tedavi gören Ahmet Dölekli, sağlığına kavuşmasının ardından bugün itibariyle belediye önünde düzenlenen programla görevine başladı.

Başkan Ahmet Dölekli, düzenlenen teşekkür programında halka hitap etti. Dölekli konuşmasında, “Gün birlik günüdür. 31 Mart günü sevgili hemşerilerim kararlarını vererek 5 yıllığına şahsımı Pasinler Belediye Başkanlığı görevini verdi. Allah hepinizden razı olsun. Bugün itibariyle görevimize başladık. Pasinler için kollarımızı sıvayarak işe koyulma zamanı gelmiştir. Siz değerli hemşerilerimizinde katkısıyla güzelim ilçemizi daha ileriye taşıyacak olmamızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Seçimlere katıldığımız ilk günde dediğimiz gibi bizler Pasinler'e daha güzel hizmetleri getirmek için aday olduk ve sizlerinde teveccüh göstermesiyle başkan olduk dedi.

Pasinler'imize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıp, daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah'ın izniyle de hem gönüllere, hem de ilçemize yakışır hizmetler yapacağız. Buraya kadar gelerek bizleri onurlandıran siz değerli hemşerilerime teşekkürlerimi sunarım. Şahsıma ve partimize oy veren vermeyen bütün Pasinlerli hemşerilerimize hizmet etmek bizlerin boynunun borcudur” dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, son olarak 31 Mart seçim günü geçirdikleri elim kazada hakkın rahmetine kavuşan yeğeni iş adamı Atilla Dölekli'ye birer Fatiha okumasını istemesiyle konuşması sona erdi.

Teşekkür konuşması sonrası Başkan Ahmet Dölekli, makamına geçerek vatandaşların tebrikleri kabul etti.