Başkan Ahmet Dölekli'den, eğitime ücretsiz kart desteği

Pasinler Belediye Başkanlığı tarafından ilçede öğrenim gören öğrencilerin Erzurum'a gidip gelmeleri için ücretsiz ulaşım kartı dağıttı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinden eğitim ve öğretim için Erzurum merkeze gidip gelen öğrenciler için Pasinler Belediyesince öğrencilere ücretsiz ulaşım kartı dağıtımı yapıldı. Kent meydanında düzenlenen programla 500 öğrenciye ücretsiz ulaşım kartı dağıtıldı.

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Bugün burada hayırlı bir iş için ön ayak olup toplandık. Pasinler'de ikamet edip Erzurum'da eğitim ve öğretim gören 500 öğrencimize sponsorların katkılarıyla ücretsiz otobüs kartı verdik. Kuran-ı Kerim kutsal kitabımızda bize ilk emri okudur. Hz. Ali'nin dediği gibi bana bir harf öğretene ben 40 yıl kölesi olurum sözüyle eğitime verilen önemi bizlere gösterdiği için, bizlerde bu yoldan hareketle ilçemizdeki öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi koşullarda yapmaları için böyle bir hizmeti onlara sağlama imkanı bulduk. Pasinler Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekler her geçen gün artarak sürecektir. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada Pasinler'in eğitim alanında bir çivi çakmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Başkan Dölekli konuşmasının sonunda "Bu güzel hizmete destek olan bütün sponsorlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda 500 öğrenciye Erzurum'a gidip gelmeleri için ücretsiz paso kartlarının dağıtımı yapıldı.