Başkan Aydın: “Belediyenin kapıları vatandaşlarımıza ardına kadar açık”

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan'lı vatandaşları makamında ağırlayarak taleplerini dinliyor.

Kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirten Başkan Aydın, halkın memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Aydın, “Horasan'da yapılan hizmetleri ve projeleri halkımızın arzusu doğrultusunda ve yaptığımız istişarelerin sonucunda hayata geçiriyoruz. Bu istişarelerden vatandaşımız ve bizler mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle belediyemizin kapıları vatandaşımıza ardına kadar açık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdüğümüz görevimizde halkımız ile gerek belediye içinde gerek Horasan bölgemizde kırsal mahallelerimiz ile içiçeyiz. Vatandaşlarımızı makamımızda ağırlıyor dertlerini sıkıntılarını dinliyor sorunlarını çözüme kavuşturmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntısı bizlerin sıkıntısıdır. Vatandaşlarımızın gerek taziye günlerinde, düğün merasimlerinde gerekse de husumetli olan ailelerimizi birbirleri ile barıştırmak adına çok büyük çabalar sarf ediyoruz ilçemizde huzursuzluğa meydan verecek hiç bir probleme duyarsız kalmıyoruz. Eğer bizler yerel yöneticiler olarak ilçe sakinlerimizin sorunlarına çare bulmazsak bu sorun ve sıkıntılar elbet ilçemize yansır. Belediye binamızda olsun mahallelerimizde olsun halkımızın isteklerini dinliyoruz. Halkımız ile yaptığımız istişareler sonucu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem bizler memnun oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Belediyemizin kapısı halkımıza ardına kadar açıktı ve yine açık olmaya devam edecek” dedi.

'Vatandaşımızın sıkıntılarına en hızlı çözümü sunmaya gayret ediyoruz

Vatandaşların problemlerini hızlıca çözmeye çalıştıklarını belirten Aydın, “Çözüm bekleyen her sorunu sonuca bağlamanın yanı sıra o çözümü en hızlı şekilde vatandaşımızla buluşturuyoruz. Bunun da en doğru yolunun yüz yüze kurulan iletişim olduğunu biliyoruz. 5 yıllık süreçte bir çok hizmeti hayata geçirdik ve devam eden birçok projemiz var ama bunların yanı sıra asıl başarının hemşehrilerimizin gönlüne girmek olduğu bilinci ve gayesindeyiz. Hamdolsun bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu gönül bağı ve birliktelik içerisinde huzur ortamını tahsis etmenin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.