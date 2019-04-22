Başkan Aydın'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklara armağan edilerek, Türkiye'nin geleceği olan çocuk ve gençlere olan güveni gösterir. 23 Nisan 1920'de, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. TBMM, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu gösterir. Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."