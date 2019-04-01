Başkan Aydın'dan seçim teşekkürü

Başkan Aydın, "Belediye Başkanlığı'na seçildiğim ilk günden bu yana şahsımı bu kutsal davanın bir neferi olarak gördüm. Milletimiz bir kez daha sandıkta son sözünü söyledi. Bizler koltuklar için değil, milletimizin çıkarları için mücadele eden bir AK Parti'nin neferiyiz. Büyük hedeflere doğru tüm hemşerilerimizle birlikte yol almak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan çabalayacağız. Yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen Merkez ve kırsal Mahalle sakinlerimize, tüm Horasan'lı hemşehrilerime, miting, yürüyüş ve tüm etkinliklerimizde katılım gösteren seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımıza, AK Parti İlçe Başkanım Recep Karataş'a yönetimine gençlik kolları ve kadın kollarımıza Ak Partili üyelerimize ve MHP İlçe Başkanımız Köksal Çerçi'ye Teşkilatımıza, Bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.