Başkan Bulutlar, 24 Kasım Öğretmeler Günü kutladı

Başkan Bulutlar, Eğitim bir toplumun temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan, gelişmesinde rol alan en önemli faktör olduğunu söyledi.

Başkan Bulutlar, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Geçmişte olsun, günümüzde olsun, toplumlar eğitim sayesinde başarıya ulaşmış, bu sayede belirli medeniyet seviyesinde yol almışlardır. Ülkelerin gelişmesi, çağı yakalayabilmesi eğitimli gençler sayesinde mümkündür. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerinde en büyük rol öğretmenlerindir. Hayatımız boyunca izleyeceğimiz yolun ilk temel taşları ailelerimizin ardından öğretmenlerimiz tarafından döşenir. Küçük yaşta bizlere temelini verdikleri eğitimle kendimizi geliştirir, bilgi, birikim, ilim sahibi oluruz. Bu sebeple onların verdiği eğitim hayatımızın belli bir noktasıyla sınırlı değildir. Çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, bilimin ve aydınlık düşüncenin mimarları değerli öğretmenlerimizdir. Son derece saygın ve önemli bir mesleği yerine getirirken şehit edilen öğretmenlerinizi rahmetle anıyor, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan tüm öğretmenlerimizin bu mutlu ve anlamlı günlerini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.