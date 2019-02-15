Başkan Bulutlar AK Parti için destek turuna çıktı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için sahaya inen AK Partili Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, esnaf ziyaretlerine çıkarak, partisinin Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar için destek istedi.

Yenişehir 1. Marketlerde esnafla bir araya gelen Bulutlar, 31 Mart yerel seçimlerinin taşıdığı önemi anlatmakla kalmadı, AK Parti'nin Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar için de tam destek istedi.

Yerel seçimlerin yapılacağı güne kadar Palandöken'de çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz sayesinde ilçemize güzel hizmetler yaptık, çok önemli projeler gerçekleştirdik. Palandöken Belediyemizin ekonomik istikrarının, kurumsal yapısının koruması ve daha etkin hizmet ve yatırımlar yapılabilmesi için partimizden ilçemizin yönetimine talip olan adayımız Avukat Muhammet Sunar kardeşimize destek istiyoruz. Bu destek ilçemizin istikrarı için çok değerli ve önemli” dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yeni belediye hizmet binası, birinci ve ikinci kültür merkezi, kapalı spor salonu, konferans salonu, olimpik yüzme havuzu, ilçe emniyet müdürlüğü ve nikâh sarayı gibi devasa yatırımlarla tanıştırdıkları Palandöken ilçesinde Harput Mahallesi ile kentsel dönüşüm de yaptıklarını hatırlatarak, “İlçemizde 86 adet park yaptık. 40 adet konuk evi (taziye evi) yapımı gerçekleştirdik. Tam 350 sitenin bahçesini asfaltladık, köy mahallelerimizin sokaklarına kilit taş serdik. Bu ve bunun gibi daha birçok alanda hizmetlerimiz oldu. Hiç şüphe yok ki, ilçemizde hizmet çıtası çok daha yukarılara taşınacak” dedi.

Seçimlerin sadece bir araç olduğunu, bu vesileyle de hem seçim çalışması yaptıklarını, hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Bulutlar, “Bizim bugüne kadar hizmet anlayışımızın başında hep istişare geldi; vatandaşlarımızla iç içe olduk, periyodik aralıklarla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz dönemde de, yine vatandaşlar ve esnafımızla bir araya geliyor, hem durum değerlendirmesi yapıyor, hem de seçimlerde AK Partimize destek istiyoruz. Belediyemize, şahsımıza ve AK Partimizin adayı Muhammet Sunar kardeşimize gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz ” diye konuştu.