Başkan Bulutlar: “AK Partimizin emrindeyim”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kendisinin farklı bir siyasi partiden aday olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başkan Bulutlar, “Biz Şehrimizin ve AK Parti'nin asli unsurlarıyız, fotokopisi değiliz ve partimizin sonuna kadar emrindeyiz” dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaptığı yazılı bir açıklamayla, hakkında ileri sürülen “farklı bir partiden adaylık” iddialarına yanıt verdi. Bulutlar, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu ilçeye ve bu şehre AK Parti çatısı altında 10 yıl belediye başkanlığı yapmak gibi bir fırsatı bizlere sundu. Bu hakikat ortadayken, bizim farklı bir partiye geçmemiz ya da farklı bir partinin adayı olmamız söz konusu dahi edilemez” ifadelerini kullandı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN BELEDİYECİLİĞİ”

Türkiye'nin çağdaş belediyecilik hizmetleriyle AK Parti sayesinde tanıştığını ve “Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği” kavramının da yine AK Parti sayesinde ortaya çıktığını dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Sadece bizim değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki AK Partili belediyelerin sergiledikleri performans ve ortaya koydukları hizmetler, işte bu anlayışın ürünüdür. Biz bugüne kadar ilçemize ne yaptıysak, hangi hizmetleri verdiysek, bilinmelidir ki; AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir” diye konuştu.

31 MART ZAFERİNE ODAKLANDIK

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de, AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğini vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Önümüzde yerel seçimler var ve biz de bu seçimler dolayısıyla kapı kapı, sokak sokak ve mahalle mahalle gezerek seçim çalışması yapacak ve AK Partimize destek talebinde bulunacağız. Palandöken Belediyemizin başkan adayı Sayın Muhammet Sunar kardeşimizle birlikte bir tek hedefe odaklanmış olacağız, o da; 31 Mart'taki seçimlerde AK Partimizin elde edeceği zaferdir. Çünkü biz biliyoruz ki; kadirşinas hemşehrilerimiz, AK Partimizin Palandöken ilçemize ve Erzurum'a kazandırdığı değerin karşılığını muhakkak verecektir” dedi.