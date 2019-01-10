Başkan Bulutlar, çalışan gazetecileri unutmadı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik çok önemli bir meslektir. Fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde, şehrimizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirmektedir. Gazetecilik mesleğini, ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş olan gazetecilerimiz, köklü gelenekleriyle, yeni teknolojiler, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini ifa ederken aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunmakta diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.

Palandöken'in müstesna bir ilçe haline gelmesinde, tanıtılması, markalaşmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlayan yerel ve yaygın basın mensuplarımızın bugüne kadar gösterdikleri gayreti, üretkenliği ve değer yüklü anlayışı bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."