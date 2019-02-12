Başkan Bulutlar, personelle hem vedalaştı hem de destek istedi

Erzurum'un merkez Palandöken İlçe Belediye Başkanı olarak, Palandöken'e 10 yıl hizmet eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Belediyenin Encümen salonun da düzenlenen program ile personelle hem vedalaştı hem de destek istedi.

2009 ve 2014 Yılı Mahalli İdareler seçimlerinde Ak Parti'den iki dönem üst üste Palandöken Belediye Başkanlığı görevini yürüten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 31 Mart 2019 yılı yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine aday olmaması nedeniyle görev süresini dolduran Başkan Bulutlar, Palandöken'de birlikte çalıştığı personelle vedalaşmak üzere son kez bir araya geldi.

Palandöken'de önceki dönem Belediye Başkan'ından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için 10 yıldır gayret ettiklerini ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık, birçok iş üretildi ve birçok proje hayata geçti. Ama bence en önemlisi Palandöken'de bir ekip ruhu yakaladık. Hep birlikte gayret etmeyi, hep birlikte hareket etmeyi ve hep birlikte çabalamayı öğrendik. Eğer ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Bugün Palandöken'in hem nüfusuyla hem ortaya koyduğu projeler ve gelişmişlik endeksiyle bölgesinin en güzel ilçelerinden birisi haline gelmesine katkıda bulunduk ve bunu da başardık” dedi.

“Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek”

Palandöken'de yeni bir sürecin başladığını ifade eden Başkan Bulutlar konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizde görevi yeni bir arkadaşımıza devredeceğiz ve süreç başladı. Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimin de sizlerden isteğim Ak Parti den aday olan Avukat Muhammet Sunar kardeşimize sahip çıkmanız ve onu desteklemeniz. İnanıyorum ki görev alacak arkadaşımızda Palandöken'e çok katkı sağlayacaktır. Çünkü Palandöken kurumsal ve ekonomik yapısı çok güçlü ve daha bir çok şey üretecek güce sahip. Bu salonda oturanlar bunu başaracak güçte. Hepinize inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte gayret edeceğiz. Bu görevi bırakıyoruz ama aslında daha kapsayıcı bir göreve devam ediyoruz. Dolayısıyla Palandöken'de birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah yolda, sokakta, iş yaparken karşılaşacağız. Üzerimize düşenleri Palandöken için yapmaya devam edeceğiz. İnşallah sonu hayrolur, sonuçta bu görevler bitiyor ve bu şehirde bizler ve çocuklarımız yaşamaya devam ediyoruz. Yaptıklarımız kalacak ve önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek. İnşallah öyle olmuştur. Ben hepinize 10 yıllık süremiz boyunca verdiğiniz destekler sebebiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.