Başkan Cengiz Deren, "Yabani hayatı korumak için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor"

Pasinler Doğayı ve Yaban Hayatı Koruma Avcılık Atıcılık ve Spor Deneği Başkanı Cengiz Deren yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3. Maddesine göre 2022/2023 Av dönemi için (Doğu Anadolu Erzurum) Pasinler ilçemizde Bulkasım genel Avlığı ve Demirdöven Devlet Avlağı olarak belirlenmiş bulunan avlaklarda dönemleri ve grupları dahilinde avlanmaya izin verilmiş bulunmaktadır.

MAK (Merkez Av Komisyonu) kararları doğrultusunda 15/10/2022-08/01/2023 tarihleri arasında avına izin verilmiş olup bir günlük avlanma limiti toplamda. Kum Kekliği, Kınalı Keklik ve Çil Keklik 2 adet, Yaban Domuzu Avcı Başına 2 Adet, Yaban Tavşanı 1 Adet, olarak belirlenmiştir. Cumartesi, Pazar, Çarşamba günleri ve Resmi Tatil günleri ile Domuz avı için Salı günüde avlanma izin verilmektedir. Avlanma zamanı, gün doğumundan bir saat önce ve gün batımından bir saat olarak belirlenmiştir. Av popülüsyonunun sürdürülebilirlik açısından MAK kararları doğrultusunda belirlenen gün ve saatler ile belirlenen günlük kotalara uyulmasını, Yetkili ve görevli Milli Parklar Doğa koruma görevlilerine yardımcı olunmasını, Denetimlerin sıkı yapılması zamansız ve limitsiz avlanmanın önüne geçilmesi ve kaçak avlanmanın önlenmesi gerekmektedir.

İlçemiz ve yöremizin fevkalade av alanlarına ve meralarına sahip olması nedeni ile yoğun avcı baskısı altında kalmaktadır. Bizler denetimlerin ilgili ve yetkililerce daha sıkı yapılması bir bölgede o bölgenin yükünü alabilecek kadar avcıya izin verilmesini talep eden Başkan Cengiz Deren, gerekirse teknolojiden yararlanarak Drone veya Fotokapan ile denetimler yapılmalıdır. Yasak bölgelere ilan ve afişlerin görünür yerlere asılmasını, basın yoluyla başta o yöre halkı olarak bildirim ve ilan edilmesini, kolluk makamlarınca av sahasına belirlenen günlerde sıkı denetimin yapılmasını gerekmektedir. Gece projektörle farla avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu ava açık ve kapalı bölgelerde ilgili ve yetkili görevlilerce sıkı denetlenmesini istiyoruz."