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Başkan Coşkun'un baba acısı

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un babası İsmail Coşkun hayatını kaybetti.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un babası İsmail Coşkun hayatını kaybetti.


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören baba İsmail Coşkun, önceki gün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.


İsmail Coşkun'un cenazesi İspir Tuğrulşah Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Kaynakbaşı (Hendek) Köyü'nde toprağa verildi.


Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, sivil tolum kuruluşların yöneticileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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