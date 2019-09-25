Başkan Degen, emeklilere konut için Ankara'da

Başkan Degen Ankara'da TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ile bir araya geldi ve emekiller için konut yapımlarının hızlandırılması konusunda taleplerini iletti.

Erzurum'daki emekli üyelerine konut için yıllardır uğraş veren dernek Başkanı Ahmet Degen, 950 üyesini ev sahibi yaptıktan sonra yeni konutların yapımı için Toplu Konut İdaresinde görüşmelerini sıklaştırdı. Daha Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in emeklilere konut yapılması için şehrin muhtelif yerlerinde verilen arsaların resmi yazılarını Toplu Konut idaresine sunan Başkan Ahmet Degen, resmi yazışmaların ardından konutların yapımına bir an önce başlanması için soluğu yine Ankara'da aldı. Beraberinde Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'u makamında ziyaret eden Degen, Erzurum'daki Emeklilerin Toplu Konut İdaresinden müjde beklediğini aktardı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, emeklilerin ev sahibi olması noktasında Toplu Konut İdaresi olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirtirken, Erzurum'a ayrı bir hassasiyet göstereceklerini vurguladı.

Akbulut, "Erzurum'da emeklilere konut yapımı noktasında gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilerek çalışmaları hızlandıracağız. Bu konuda emeklilerimizden biraz daha sabır göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen ise, "Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcımız Hakan Akbulut ile çok verimli bir görüşme yaptık. Emeklilerimize yaptıracağımız konutların tüm prosedürlerini konuştuk. yeni sezonun başlaması ile birlikte 36 aylık bir süreç içerisinde Erzurum'da çok sayıda emeklimiz için konutların yapılacağı sözünü aldık. Aylardır TOKİ yetkilileri ile sık sık istişareler içerisindeyiz. Üyelerimizin sıcak bir yuvaya kavuşmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Üyelerimize konut projesinde bizlere her zaman destek veren ve çalışmaların bir an önce başlaması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ayrıca çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.