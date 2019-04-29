Başkan Demir Rölyef sergisini gezdi

Oltu'da emekli öğretmen Neşet Demircan atölyesine açtığı Rölyef Heykel çalışmaları ile ilgili sergi görenleri etkiliyor.

Karabekir Mahallesindeki “Anıl Sanat Evinde” çalışmalarını sürdüren Neşet Demircan'ın özgün çalışmalarından oluşan bir sergi açtı. Müsiad Başkanı Fuat Demir, “Neşet Hocamızın daha önce yapmış olduğu çalışmalarının bu şekilde Oltulularla paylaşması beni son derece mutlu etti. kendisine teşekkür ediyoruz çok güzel ve çok büyük emek isteyen çalışmalar var. Sergi salonunu gezdikten sonra şunu anladık ki hocamız gerçekten Oltu için büyük bir değer kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Oltu Karabekir Mahallesinde ikamet eden Emekli Resim Öğretmeni Neşat Demircan (68) Neşet Demircan, “Herhangi bir konuyu çalışmadan önce o konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıyorum. Edindiğim bilgiler ışığında yapacağım eser zihnimde oluştuktan sonra çalışmaya başlıyorum. Çalışmalarımın mutlaka bir sosyal mesajı olması gerektiğine inanıyorum. Mesela, Sarıkamış, Kurtuluş Savaşı ve Asker Millet El Ele rölyefleri tarihi mesajlar verirken, kadın konulu çalışmamda dünya kadınlarını ve kadına şiddetin kötülüğünü anlatmak istiyorum. Savaşın Çocukları adlı rölyef çalışmamda ise şiddetin ve savaşın egemen olduğu sömürüye dayalı dünya düzenini eleştiriyorum.” dedi.