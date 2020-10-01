İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Olur Boğazgören köyünde çıkarılacak altın rezervi ile ilgili açıklamada bulunan Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, “Ümitle bekliyoruz” dedi.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Olur Boğazgören köyünde çıkarılacak altın rezervi ile ilgili açıklamada bulunan Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, “Ümitle bekliyoruz” dedi.


Olur Belediye Başkanı Demircan, “İlçemiz için çok önemli nedeni ise istihdama çok katkı sağlayacak. Daha önce firma yetkilileri ziyaret ederek bu konuda iş yeri açacaklarını belirttiler. İşletme ruhsatını aldılar sabırla takip ediyoruz. İnşallah bu maden gerçekleşir ve ilçemize çok ciddi ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum, firma sahiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.