Başkan Demircan mahallelerde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Demircan, burada yaptığı açıklamada “Yolun götürdüğü yere gitmeyin, Yol olmayan bir yere gidin ve kendi izinizi bırakın mantığıyla hareket ederek Pokens mahallesinin ilk asfaltını yaptırdık. Mahallem adına çok mutlu oldum çok güzel oldu mahalle sakinlerinin en büyük isteklerini yerine getirdik. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanım Mehmet Sekmen ve ekibine ayrıca Olur Belediyesi personeline emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ederim” dedi.

Ormanağzı köyü pokens mahallesinde ikamet eden Ahmet Kurt, “Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan beye göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Sayesinde mahallemiz asfalt oldu artık tozlu yolumuzdan kurtardık. Bundan sonra tozsuz bir hayatımız olacak” dedi.