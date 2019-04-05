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Başkan Göğebakan'dan Avukatlar Günü mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev üstlenen meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar gününü kutladı.


Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatların bu özel gününü kutlayan Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşma dileklerinde bulundu.


Göğebakan, demokrasi ve hukuk devletinin vazgeçilmezi olan savunma hakkının, toplumsal barışı ve adaleti güçlendirmesi yanında, bireyin kendini ifade etmek ve uğradığı haksızlığı gidermek amacıyla başvurduğu en medeni yol olduğunu ifade ederek, "Savunmanın temsilcileri avukatların olmadığı yerde adil yargılama olmaz. Adalet bir toplumda en üstün değerdir ve bu nedenle de vicdanlarda en üst düzeyde özümsenmesi gerekir. Adalet toplumların geleceğinin de en önemli güvencesidir. Adil olmayan ve yargısını adil çalıştıramayan bir ülkenin uzun süreli huzurlu bir biçimde ayakta duramayacağı bilinmelidir. Adaleti sağlayacak olan da yargı olduğuna göre, çağdaş demokratik sistemlerde olduğu gibi, özgürlükçü demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan, her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, tam bağımsız yargı sistemini oluşturmamız gerekmektedir. Yargının asli unsuru olan tarafsızlık da ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarken, görevi başında şehit edilen avukat, hakim, savcı, polis, asker, öğretmen, doktor ve tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

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